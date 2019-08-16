Якутск, , 06:06 — REGNUM

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве, которое действует с 2015 году между Якутией и Крымом, успешно реализовывается, заявил глава республики Айсен Николаев 15 августа в ходе рабочей встречи с губернатором Крыма Сергеем Аксеновым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Аксёнов и Айсен Николаев Glava.rk.gov.ru

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«По многим направлениям проведена достаточно серьёзная работа. Пришло время поднять уровень наших отношений на более высокий», — сказал Айсен Николаев.

Он рассказал о планах по отдыху детей из Якутии в Крыму, развитию туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из совместных программ сотрудничества республик, стала весной 2019 года организация прямых поставок фруктов и овощей из Крыма в Якутию.