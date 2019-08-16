Якутск, , 05:46 — REGNUM

Мирнинский районный суд Якутии 15 августа оставил в силе постановление минэкологии республики о назначении АЛРОСА штрафа в 30 тыс. рублей за ЧП на прииске «Ирелях», произошедшее год назад, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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После вынесенного решения, руководство АК «АЛРОСА» заявило о намерении его обжаловать.

«Причиной происшествия на прииске «Ирелях» явились не какие-либо действия компании, а аномальный ливневый паводок с последующим разрушением бесхозяйной дамбы у СОТ «Горняк», повлекшим не только повреждение дамб на прииске, но также разрушение участка автомобильной дороги «Анабар», — пояснили позицию в пресс-службе компании, добавив, что решение будет обжаловано.

Компания обжалует это решение после ознакомления с ним в полном объёме, подчеркнули в пресс-службе. 15 августа была оглашена резолютивная часть.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП на Иреляхских дамбах АЛРОСА на месяц оставило жителей четырёх районов Якутии без питьевой воды. По мнению следственных органов, причиной аварии была деятельность компании, у АЛРОСЫ на этот счёт иное мнение.