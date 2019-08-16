Анкара, , 05:38 — REGNUM

Один из крупнейших по своим активам банк Турции Ziraat Bank прекратил работу с центробанком Венесуэлы из-за антивенесуэльских санкций США, сообщает агентство Bloomberg.

Агентство сообщает, что Центральный банк Венесуэлы при содействии турецкого банка Ziraat Bank осуществлял выдачу зарплаты подрядчикам, денежные переводы и принимал оплату за импорт продукции в турецкой лире. Представители Ziraat Bank подтвердили прекращение работы с венесуэльским центробанком, однако отказавшись предоставить какие-либо подробности. Также от комментариев отказался и официальный представитель Центрального банка Боливарианской республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа власти Турции осудили решение Соединенных Штатов ввести новый пакет санкции против сторонников законной власти в Венесуэле. По словам представителя турецкого МИД, новые санкции усугубят экономическую ситуацию в Боливарианской республике и ухудшат положение венесуэльцев. Также санкции негативно повлияют на инициативы по решению политического кризиса в стране.

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