Пекин, , 05:22 — REGNUM

Выручка китайского локомотива электронной коммерции Alibaba за первый фискальный квартал 2020 года взлетела на 42% относительно аналогичного периода годом ранее, достигнув 113,9 млрд юаней (около $16,7 млрд), сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Первый фискальный квартал 2020 года продлился с 1 апреля по 30 июня 2019 года. Согласно финансовому докладу компании Alibaba, чистая прибыль за данный период составила 30,95 млрд юаней, что на 54% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Кроме того, годовое количество активных клиентов электронных розничных магазинов достигло 674 млн человек, что на 20 млн больше, относительно двенадцатимесячного периода, завершившегося 31 марта 2019 года.

Выручка от ключевых операций в сфере электронной коммерции выросла на 44% относительно аналогичного периода годом ранее, достигнув 99,5 млрд юаней.

Как сообщало ИА REGNUM, выручка другого гиганта электронной коммерции Китая компании JD.com, увеличилась на 22,9% за второй квартал 2019 года.

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