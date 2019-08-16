Вашингтон, , 05:17 — REGNUM

Китай ограничил импорт золота за последние месяцы, что может быть связано с намерениями укрепить национальную валюту в ходе торговой войны с США, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что импорт золота в Китай сократился на 300−500 тонн по сравнению с объемами 2019 года. Это эквивалентно $15−25 млрд по текущему курсу доллара США. Агентство отмечает, что КНР является одним из крупнейших импортеров золота в мире. Основными поставщиками для Китая являются Швейцария, ЮАР и Австралия, а сделки по приобретению металла оплачиваются долларами США.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа Соединенные Штаты официально объявили о предстоящем введении дополнительной пошлины в 10% на товары из Китая на общую сумму в $300 млрд. В свою очередь Китай пообещал ответные меры на действия США, так как ввод новых пошлин противоречит договоренностям, достигнутым между председателем КНР Си Цзиньпином и американским президентом Дональдом Трампом на саммите G20 в Осаке.

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