Анадырь, , 05:17 — REGNUM

Сербская компания «Планум (Кипр) Лимитед» стала победителем аукциона по реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта «Певек» на Чукотке, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Цена контракта 3,6 млрд рублей.

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На торги вышли две компании, победителем признана сербская компания. Срок исполнения — конец 2020 года, стоимость контракта — 3,6 млрд рублей.

«Певек получит новую взлётно-посадочную полосу и новые возможности», — написал в своём в Инстаграм глава Чукотки Роман Копин.

ВПП аэропорта «Певек» размером 2,5 км на 42 метра и ей более 30 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, шести дальневосточным аэропортам с начала 2019 года на реконструкцию выделят 30 млрд рублей.