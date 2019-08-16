Пекин, , 05:02 — REGNUM

Ведущая китайская страховая компания Ping An Insurance Group Co. на 68,1% увеличила свою чистую прибыль за первую половину 2019 года, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

В компании сообщили, что с января по июнь текущего года чистая прибыль держателей акции компании достигла 97,68 млрд юаней (около $13,88 млрд). За шесть месяцев текущего года число индивидуальных клиентов компании увеличилось на 9,5% в сравнении с 2018 годом. Операционная прибыль держателей акций компании за указанный выше период составила 73,46 млрд юаней, что на 23,8% выше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, китайских технологический конгломерат TCL нарастил свою чистую прибыль за первую половину 2019 года на 42,3%.

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