Магадан, Магаданская область, , 03:57 — REGNUM

Отсутствие оплаты за поставленную молочную продукцию в школы Магадана не даёт возможности для полноценного развития частного фермерского хозяйства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В связи с задержками платежей от горадминистрации за «молочку», идёт срыв планового запуска свинофермы. Муниципалитет задолжал нам 11 млн рублей. Отсутствие денег не даёт нарастить поголовье и приступить к строительству корпуса откорма. Как только запустим корпус откорма, сразу выйдем на полную мощность», — пояснил владелец КФХ Сергей Комар изданию «Магаданская правда».

На полную мощность хозяйство должно было выйти в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура вынесла представление шоле Магадана об уплате 1 млн рублей за полученную продукцию.