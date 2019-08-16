Куньмин, Китай, , 03:12 — REGNUM

Двое подозреваемых были задержаны в провинции Юньнань на юго-западе Китая с 22 кг наркотиков, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Полиция города Боашань еще в начале мая текущего года получила сведения о контрабанде наркотиков. Вскоре было проведено расследование и спецоперация на границе Китая и Мьянмы, в городе Линьцан. Были арестованы двое подозреваемых в уезде Юндэ в середине июля. В общей сложности 22,68 кг героина и одно транспортное средство было изъято.

Подозреваемые, которые находятся под арестом, признались, что планировали ввозить наркотики на территорию соседней провинции Сычуань на продажу. Расследование продолжается.

Напомним, что 12 августа стало известно, что в уезде Чаннин города Пуэр китайской провинции Юньнань было изъято 30.96 кг метамфетамина. Провинция Юньнань граничит с Лаосом, Мьянмой и Таиландом, которые являются «золотым треугольником» наркоторговли.

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