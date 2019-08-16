Салехард, , 02:28 — REGNUM

На Ямале планируют в ближайшие пять лет увеличить объёмы экспорта. Самой востребованной за рубежом ямальской продукцией, помимо топливно-энергетической, является мясо и шкуры северного оленя. В ближайшем будущем регион сможет поставлять за рубеж рыбные консервы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте агропромышленного комплекса ЯНАО.

Продажей оленины за рубеж автономный округ занимается уже 11 лет. Оленьи шкуры начали экспортировать из ЯНАО в страны Европейского союза с 2018 года. Причём объём поставок шкур за рубеж за год увеличился почти в три раза — с первоначальных 5 тысяч до нынешних 12 тысяч.

«Следующим шагом должен стать выход на зарубежные рынки рыбной продукции региона, причём не сырья, а продукта глубокой переработки», — заявил директор департамента АПК ЯНАО Виктор Югай.

Генеральный директор ООО «Салехардский комбинат» Денис Малышев отметил, что предприятие в перспективе сможет поставлять за рубеж до одного миллиона банок рыбных консервов ежегодно. Дело за малым — пройти освидетельствование на соответствие требованиям Таможенного союза. После завершения сертификации предприятие планирует выйти с рыбной продукцией в Казахстан, Белоруссию и Китай.