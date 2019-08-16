Баку, , 00:47 — REGNUM

Россия, Азербайджан и Иран подписали соглашение о совместной разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта соединения энергосистем трех стран, говорится в сообщении РИА-Новости.

B рамках ТЭО планируется изучить технические и экономические аспекты условий соединения энергосистем, исследовать возможности передачи электроэнергии. По результатам исследования планируется определить технические мероприятия в трех странах.

На основе комплексного анализа будет проведена оценка экономической целесообразности соединения энергосистем стран-участниц соглашения и реализации энергетического коридора «Север — Юг». Разработку ТЭО планируется выполнить в течение года.

Bопрос соединения энергосистем России, Азербайджана и Ирана обсуждается с 2005 года. B апреле 2018 года в Баку состоялась встреча замминистров энергетики трех стран, по итогам которой было принято решении создать трехстороннюю рабочую группу по вопросу соединения энергосистем.