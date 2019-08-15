Лондон, , 23:26 — REGNUM

Мировые цены на нефть падают второй день подряд из-за обострения торговой войны США и Китая, 15 августа передает агентство Reuters.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

К настоящему моменту нефть марки Brent просела на $1,20 (2,02%), до $58,28 за баррель. В ходе сессии «мировой эталон» торговался в диапазоне $57,67 — $59,42 за баррель.

Нефть марки WTI подешевела на 62 цента (1,12%), до 54,61 за баррель. Дневной диапазон марки составляет от $53,77 до $55,32 за баррель.

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