Женева, Швейцария, 15 августа 2019, 23:16 — REGNUM
Всемирная торговая организация (ВТО) приняла окончательное решение в отношении пошлин США, введенных в отношении ряда китайских товаров, 15 августа передает агентство Reuters.
После решения апелляционного органа ВТО Китай может использовать «компенсационные» санкции в отношении товаров США.
США уже ввели ввозные пошлины от 10 до 25% на $250 млрд китайского импорта, ожидается введение 10%-ного тарифа пошлин ещё на $300 млрд товаров из Китая.
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