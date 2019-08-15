Женева, Швейцария, , 23:16 — REGNUM

Всемирная торговая организация (ВТО) приняла окончательное решение в отношении пошлин США, введенных в отношении ряда китайских товаров, 15 августа передает агентство Reuters.

После решения апелляционного органа ВТО Китай может использовать «компенсационные» санкции в отношении товаров США.

США уже ввели ввозные пошлины от 10 до 25% на $250 млрд китайского импорта, ожидается введение 10%-ного тарифа пошлин ещё на $300 млрд товаров из Китая.

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