Мехико, , 22:55 — REGNUM

Центральный банк Мексики снизил базовую процентную ставку с 8,25% до 8,00%, 15 августа передает агентство Reuters.

Причиной снижения ставки Банк Мексики называет замедление инфляции и снижение экономического роста. Последний раз снижение ставок происходило в июне 2014 года.

В настоящий момент мексиканская экономика «стоит на месте». В апреле 2019 года рост составлял 0,1%, в мае — 0,0%.

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