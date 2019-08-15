Ашхабад, , 21:01 — REGNUM

Делегация Ставропольского края посетила Туркмению, где приняла участие в выставке инновационных технологий, проходящую городе Туркменбаши в рамках первого Каспийского экономического форума, пишет «Сайт Ставрополя».

Российские предприниматели провели ряд встреч с представителями туркменских бизнес-кругов, обсудив с ними обсуждены вопросы взаимодействия между Ставропольским краем и Туркменией.

После этого делегаты посетили павильоны министерств и ведомств, а также частных компаний Туркмении, заинтересованных в сотрудничестве со Ставропольем.

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