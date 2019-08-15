Нижний Новгород, , 20:25 — REGNUM

В настоящее время с учётом долга показатель выполнения региональной программы капительного ремонта в Нижегородской области составляет 64%, на 1 января уровень выполнения составлял 48%. Об этом заявил глава областного фонда капремонта Дмитрий Гнатюк, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

«Из 14 710 видов строительно-монтажных работ уже выполнено 9 442, что составляет 64%. Установлено 1 077 новых лифтов из 1 388», — отметил он и добавил, что к концу году показатель выполнения программы капремонта на 2014−2019 годы составит 95%, программа по замене лифтов будет выполнена в полном объеме.

Губернатор Глеб Никитин сказал, что ранее программа выполнялась неудовлетворительно, теперь наблюдается положительный результат.

В случае некачественного выполнения работ подрядчиками, компании лишаются возможности принимать участие в конкурсе на заключение контрактов на три года.

Как сообщало ИА REGNUM, Гнатюк назначен на пост главы Нижегородского фонда капремонта в июне 2019 года. В начале февраля 2018 года прежний глава фонда Владимир Челомин после года работы уволился с занимаемой должности. Его место 5 февраля 2018 года занял Владимир Никифоров в статусе и.о. А 12 февраля был назначен новый исполняющий обязанности руководителя фонда — Геннадий Дурдаев. 11 февраля текущего года Дурдаев покинул должность по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Гнатюк, который ранее являлся первым замом главы фонда.

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