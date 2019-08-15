Ашхабад, , 20:07 — REGNUM

Предприниматели Кубани посетили Туркмению в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В ходе визита российская провела переговоры с представителями туркменских бизнес-кругов, пишет «Кубань 24».

Туркменские предприниматели проявили интерес к произведенным на Кубани крупам, сахару, упаковочным материалам, электронике, комбикорму и другим товарам.

«Нами был достигнут ряд договоренностей, в том числе мы предложили нашим коллегам посетить регион с ответным деловым визитом. Планируется, что туркменская делегация примет участие в форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым» уже в октябре 2019 года», — заявил и. о. руководителя департамента инвестиций Краснодарского края Виталий Воронов.

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