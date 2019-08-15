Тюмень, , 19:48 — REGNUM

Бюджет межрегиональной программы «Сотрудничество» Тюменской области, ХМАО и ЯНАО будет увеличен вдвое. В 2019 году затраты по ней вырастут до 44,5 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM с ссылкой на официальный портал правовой информации.

Соответствующий документ подписан губернатором Тюменской области Александром Моором. В 2019 году по программе «Сотрудничество» ранее планировалось потратить на межрегиональные проекты 21 млрд рублей. Увеличение финансового объёма программы связано с ростом доходов Ямала и Югры.

Напомним, программа «Сотрудничество» финансируется Ямалом и Югрой, которые перечисляют в бюджет Тюменской области часть налога на добычу полезных ископаемых и 29,5% налога на прибыль организаций. Из этой «копилки» финансируются совместные проекты, такие как строительство межрегиональных дорог, субсидирование пассажирских и авиаперевозок перевозок, предоставляется жильё ямальцам и югорчанам в Тюменской области.

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