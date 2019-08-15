Ашхабад, , 19:22 — REGNUM

В преддверии нового учебного года столице Туркмении начали работать школьные ярмарки. Однако, клиентов на них почти не нет — из-за продолжающегося снижения покупательной способности большей части населения страны падения, пишет «Хроника Туркменистана».

Туркменские школьницы (cc) Peretz Partensky

Чтобы минимизировать потери из-за отсутствия покупателей, многие столичные магазины начали проводить новую акцию — предлагать клиентам школьные товары в рассрочку на три месяца без залога.

Для приобретения школьной формы и канцтоваров на таких условиях покупатель должен предоставить продавцу справку с места работы, в которой также указана его зарплата. Единственным ограничением является сумма покупки, она не должна превышать месячный заработок покупателя.