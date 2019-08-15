Киев, , 19:08 — REGNUM

Экс-губернатор Луганщины и Закарпатья Геннадий Москаль призвал новую украинскую власть, в частности, представителя президента Украины в правительстве Андрея Геруса не заниматься популизмом, а подключить Луганскую область к Единой энергосистеме Украины.

Соответствующее заявление Москаль сделал 15 августа в эфире одного из украинских телеканалов.

«Задача новой власти и нового правительства номер один — подключить Луганскую область к Единой энергетической системе… Если этого не сделают, будет полный капец… Если не дай Бог, что-то произойдет с ТЭС Счастья, Луганская область будет полностью парализована. Ничего кроме популистских заявлений новых лидеров нации мы не слышим», — сказал Москаль, комментирую критику Геруса относительно снижения цен на газ для ТЭС Счастья.

При этом Москаль поддержал решение правительства, которое обязало компанию «Нафтогаз Украины» продавать газ ТЭС Счастья в два раза дешевле, чем другим украинским потребителям.

«Сегодня Кабмин взял огонь на себя… Это единственное правильное решение за все время его работы… Вчера правительство сделало очень правильное решение по снижению цены на газ для Счастьинской ТЭС, потому что ТЭС работала только на энергетическом угле «антрацит»», — уточнил Москаль.

Он напомнил, что ТЭЦ Счастья осталась без угля после мусорной войны экс-президента Петра Порошенко и мэра Львова Андрея Садового.

«Он (уголь марки «антрацит» — ред.) прекратился, когда началась мусорная война. Садового взяли в кольцо и сделали ему мусорную проблему. Он через своих соратников по «Самопомощи» (депутатов от фракции «Самопомощь» Егора Соболева и Семена Семенченко — ред.) сделал проблему Луганской области, заблокировав поставку энергетического угля на ТЭЦ Счастья», — напомнил Москаль.

Политик также призвал правительство и новую украинскую власть срочно достроить Кременецкую подстанцию и ветку железной дороги на Лугащину.

«Если бы не снизили цену на газ, люди бы разорились… Села полупустые, забиты дома, бегают стаи по 100−200 собак… Люди боятся выходить на улицу. Наши политики и дипломаты так накрутили, что с 1 июня Россия перекрыла поставки угля на ТЭЦ Счастья. Начали строить Кременецкую подстанцию, и нужно достроить железную дорогу… Но этим ни правительство, ни новая власть этим не занимаются», — добавил Москаль.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа правительство Украины обязало «Нафтогаз Украины» продавать газ для ТЭС Счастья (входит в состав «ДТЭК Востокэнерго» бизнесмена Рината Ахметова) на 40% дешевле, чем для населения.

Представитель президента в Кабмине Андрей Герус назвал это решение правительства «беспрецедентным». Он сообщил, что восемь ТЭС, принадлежащих группе ДТЭК, продают свою электроэнергию дороже, чем электроэнергия стоит в Словакии или Белоруссии.

«Компания ДТЭК сейчас продает свой уголь по цене около $100 за тонну, хотя уголь в «Роттердаме» стоит $50 за тонну. Никто в мире не может продавать уголь по $100, только ДТЭК на «немонопольном» рынке Украины. Хотело бы население получать газ на 40% дешевле? Уверен, да», — отметил Герус.

15 августа директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Луганской облгосадминистрации (ведомство, контролирующее подчиняющуюся Киеву часть территории Луганщины) Виталий Сурай заявил, что благодаря решению Кабмина в регионе не будет веерных отключений электроэнергии.