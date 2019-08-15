Москва, , 18:44 — REGNUM

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала превышение допустимого уровня громкости в эфире американского телеканала CNN. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ФАС, в эфире CNN был зафиксирован ряд случаев, когда «громкость звука фрагментов со сведениями о телеканале и логотипом телеканала превышала громкость прерываемой ими телепередачи от 1,6 дБ до 9,6 дБ при допустимых 1,5 дБ».

Уточняется, что для измерения соотношения уровня громкости рекламы и среднего уровня громкости прерываемой ею телепередачи сотрудниками ФАС была осуществлена запись эфира телеканала.

По результатам проверки 13 августа комиссия антимонопольного ведомства признала ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни», которое является вещателем CNN International в России, нарушившим требования федерального закона «О рекламе».

Сообщается, что компании было выдано соответствующее предписание, а материалы разбирательства были переданы для возбуждения дела об административном правонарушении. В случае если факт нарушения со стороны CNN будет подтверждён, вещателю грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.