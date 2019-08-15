Пекин, , 18:55 — REGNUM

В Китае подведены итоги зарубежной инвестиционной деятельности за первые семь месяцев 2019 года, сообщает 15 августа Синьхуа со ссылкой на данные, опубликованные министерством коммерции КНР.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Выявленная тенденция указывает на сохранение устойчивого роста их общего объема. Прямые нефинансовые инвестиции Китая в различные страны мира общим количеством в 153, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,3%, составив в абсолютных цифрах почти 433 млрд юаней или больше 61,5 млрд долларов.

Отметим, что резкая активизация внешней инвестиционной активности КНР связана с реализацией проекта «Пояса и пути». Наиболее значительная часть вложений за пределами страны приходится на транспортную и логистическую инфраструктуру, а также в подготовку кадров специалистов для стран, расположенных по его маршруту, и передачу в эти страны китайских технологий.