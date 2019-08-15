Москва, , 18:13 — REGNUM

Завершился региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей».

Номинация «Образование и наука» стала самой популярной на конкурсе «Цифровой прорыв» Цифровойпрорыв.рф

Состязания проходили с 8 июня по 28 июля в формате 36-часовых хакатонов в 40 городах России. Участники работали над прототипами цифровых продуктов в пяти основных номинациях — «Здравоохранение», «Государственное управление», «Образование и наука», «ЖКХ и городская среда», а также «Транспорт и логистика».

По итогам конкурса номинация «Образование и наука» была объявлена самой популярной среди команд. Трек отличался большим разнообразием предложенных задач. Одни из них были направлены на разработку платформ по мониторингу трудоустройства, другие на создание цифровых сервисов для использования космических снимков Земли в целях образования и просвещения, третьи — на создание платформ по развитию сферы корпоративного обучения в России. Также участниками были разработаны сервисы для обучения детей с инвалидностью, платформы для обмена информацией об инновационных разработках между исследовательскими организациями и потенциальными заказчиками, тренажеры Государственной итоговой аттестации с рекомендательной системой выдачи заданий, основанной на прошлых результатах.

Кроме того, команды работали над сервисами для развития цифровой грамотности среди старшего поколения, платформами с информацией обо всех программах обучения во всех российских университетах, электронными сервисами для повышения уровня знаний среднего пользователя о кибербезопасности и многими другими решениями.

Проект «Цифровой прорыв» реализуется в рамках нацпроекта «Образование». Задания для участков конкурса в треке «Образование и наука» разрабатывались совместно с Министерством науки и высшего образования РФ, а также региональными органами власти.

«Отрадно, что номинация «Наука и образование» вызвала наибольший интерес у участников конкурса «Цифровой прорыв», ведь именно наука и образование сегодня являются главными инструментами достижения практически всех национальных целей. Повышение интереса молодежи к исследовательской деятельности, к поиску инновационных решений — один из важнейших приоритетов государственной политики. АНО «Россия — страна возможностей» — уникальная площадка для приобретения знаний и навыков, демонстрации перспективных разработок и поддержки молодых исследователей, которые помогут России осуществить научно-технологический прорыв и обеспечить глобальную конкурентоспособность экономики», — отметил Михаил Котюков, министр науки и высшего образования РФ.

Он добавил, к 2024 году планируется увеличить выпуск специалистов по направлениям подготовки, связанным с информационно-телекоммуникационными технологиями. Кроме того, в ближайших планах Минобрнауки России не только увеличение кадрового потенциала в сфере ИТ, но и создание программ обучения по основным цифровым компетенциям.

«Трек «Образование и наука» стал самым распространенным в ходе регионального этапа конкурса — он был заявлен в 29 городах из 40. Такой интерес обусловлен в том числе тем, что в «Цифровом прорыве» приняло участие большое количество студентов, а также молодых людей, недавно окончивших вузы. Кроме того, сейчас активно развиваются образовательные технологии. На данный момент — это глобальный быстрорастущий рынок, и у нашей страны есть возможность стать на нем крупным игроком, создавая конкурентные цифровые продукты. В ходе соревнований на суд экспертов было предложено большое количество прототипов передовых решений, которые, я уверен, будут в дальнейшем применяться в системах образования и науки России», — отметил Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».

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