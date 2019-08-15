Москва, , 18:07 — REGNUM

Члены экипажа самолета А321, который совершил экстренную посадку в подмосковном аэропорту «Жуковский», опровергли миф о том, будто в новой России больше не готовят профессионалов, считает член Совета Федерации РФ Олег Морозов. Об этом он заявил 15 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Экипаж — это люди, которые стали взрослыми людьми уже в новой России, — сказал Морозов. — И новой России часто бросали упрёк, что у нас плохая система образования, что мы не готовим профессионалов, что снижается уровень подготовки людей, которые работают в тех или иных сегментах. Сегодня эта карта бита вдребезги. Я слышал оценки специалистов, что у экипажа было 12−15 ситуаций в ходе этого краткосрочного полёта, когда нужно было принимать решения. И в каждой из этих ситуаций можно было совершить ошибку, но если бы была совершена ошибка, она была бы роковой. Но каждый раз они принимали правильное решение. Это герои».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в подмосковном аэропорту «Жуковский» 15 августа самолёт А321 совершил жёсткую посадку. Воздушное судно следовало из «Жуковского» в Симферополь, но было вынуждено вернуться назад и приземлиться из-за пожара в двигателе. Причиной ЧП называется столкновение с птицей. Во время посадки лайнер выехал за пределы ВПП. В самолёте находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

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