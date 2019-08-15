Москва, 15 августа 2019, 18:07 — REGNUM
Члены экипажа самолета А321, который совершил экстренную посадку в подмосковном аэропорту «Жуковский», опровергли миф о том, будто в новой России больше не готовят профессионалов, считает член Совета Федерации РФ Олег Морозов. Об этом он заявил 15 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в подмосковном аэропорту «Жуковский» 15 августа самолёт А321 совершил жёсткую посадку. Воздушное судно следовало из «Жуковского» в Симферополь, но было вынуждено вернуться назад и приземлиться из-за пожара в двигателе. Причиной ЧП называется столкновение с птицей. Во время посадки лайнер выехал за пределы ВПП. В самолёте находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.
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