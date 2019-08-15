Муравленко, Ямало-Ненецкий АО, 15 августа 2019, 17:42 — REGNUM
На Ямале обсуждают видео, которое опубликовал глава города Муравленко Александр Подорога. На ролике он помогает рабочим наносить на дорогу некую тёмную жидкость. Чиновник написал в шутку про тщательную «покраску» асфальта. Видео стало вирусным и распространилось по всей стране, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Доброхоты стали распространять ролик от мэра Муравленко, как пример очередной чиновничьей блажи и «потёмкинских деревень».
В итоге главе Муравленко пришлось объясняться с жителями Ямала и всей России кроме шуток.
Отметим, что с 12 августа 2019 года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов совершает автопробег по дорогам Ямало-Ненецкого округа. Точкой старта стала строящаяся дорога Салехард — Надым.