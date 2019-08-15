Муравленко, Ямало-Ненецкий АО, , 17:42 — REGNUM

На Ямале обсуждают видео, которое опубликовал глава города Муравленко Александр Подорога. На ролике он помогает рабочим наносить на дорогу некую тёмную жидкость. Чиновник написал в шутку про тщательную «покраску» асфальта. Видео стало вирусным и распространилось по всей стране, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«К приезду губернатора тщательно «красим» асфальт. Наносим очень тщательно. Желающие поучаствовать, присоединяйтесь», — комментирует Подорога и красит.

Доброхоты стали распространять ролик от мэра Муравленко, как пример очередной чиновничьей блажи и «потёмкинских деревень».

В итоге главе Муравленко пришлось объясняться с жителями Ямала и всей России кроме шуток.

«Процесс так называемой покраски асфальта, который выложен на видео, — ничто иное, как покрытие дорожной сети нашего города новым продуктом — дорсаном, который позволяет сохранить покрытие дороги на долгие годы без соответствующего ремонта. Наносится он действительно тем способом, который многим кажется покраской», — пояснил Александр Подорога.

Отметим, что с 12 августа 2019 года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов совершает автопробег по дорогам Ямало-Ненецкого округа. Точкой старта стала строящаяся дорога Салехард — Надым.