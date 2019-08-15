Вильнюс, , 17:34 — REGNUM

Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс считает, что главной задачей властей Литвы, в первую очередь президента Гитанаса Науседы, должна стать попытка внести вопрос Белорусской АЭС в повестку Евросоюза настолько заметно, чтобы эта тема была такой же важной для всего сообщества, как выход Великобритании из ЕС, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 августа.

«Ровно неделя осталась до тридцатилетия Балтийского пути и вот подарочек от братишек», — комментируя решение Латвии покупать электроэнергию с БелАЭС, написал на своей странице в соцсети Facebook литовский политик.

«Мы можем злиться, должны не соглашаться с такой ситуацией, но должны осмотреться и вокруг себя. Островецкая АЭС строится уже десятилетие (странно совпадает со временем правления Дали Грибаускайте), но уже стало традицией, что каждое правительство Литовской Республики лишь тыкает в сторону не выполненных работ прошлой власти, но само не проявляет инициативу и не предпринимает действий. Что Литва сделала реально для единой позиции Прибалтики в вопросе Островецкой АЭС? Здесь нужны не только односторонние заявления и решения, были необходимы более частые и ясные разговоры между руководителями стран Прибалтики, правительств, парламентов, родственных партий, неправительственных и гражданских организаций, всех, кто заинтересован в безопасной жизни. Не думаю, что было сделано достаточно, особенно когда главы государств были склонны смотреть на своих соседей свысока, не находя времени навестить соседей чаще, чем на Пасху или Рождество», — написал политик, добавляя, что это всё, по его мнению, не оправдывает «единоличного решения Латвии, но, возможно, объясняет контекст шире».

По его словам, в настоящий момент срочно необходимо оживить формат встреч президентов всех трёх стран Прибалтики, а ранней осенью внести вопрос БелАЭС в повестку Совета ЕС. «Придётся конкурировать с Brexit и другими актуальными вопросами», — заключил Ауштрявичюс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, латвийский оператор распределительных сетей, компания AST официально утвердила решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. Решение утверждено правительством Латвии — электроэнергию с Белорусской АЭС Латвия намерена покупать, когда станция будет запущена.