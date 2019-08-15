Вильнюс, 15 августа 2019, 17:34 — REGNUM
Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс считает, что главной задачей властей Литвы, в первую очередь президента Гитанаса Науседы, должна стать попытка внести вопрос Белорусской АЭС в повестку Евросоюза настолько заметно, чтобы эта тема была такой же важной для всего сообщества, как выход Великобритании из ЕС, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 августа.
«Ровно неделя осталась до тридцатилетия Балтийского пути и вот подарочек от братишек», — комментируя решение Латвии покупать электроэнергию с БелАЭС, написал на своей странице в соцсети Facebook литовский политик.
По его словам, в настоящий момент срочно необходимо оживить формат встреч президентов всех трёх стран Прибалтики, а ранней осенью внести вопрос БелАЭС в повестку Совета ЕС. «Придётся конкурировать с Brexit и другими актуальными вопросами», — заключил Ауштрявичюс.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, латвийский оператор распределительных сетей, компания AST официально утвердила решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. Решение утверждено правительством Латвии — электроэнергию с Белорусской АЭС Латвия намерена покупать, когда станция будет запущена.