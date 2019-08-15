Киев, , 17:30 — REGNUM

У президента Украины Владимира Зеленского боятся даже заявить о необходимости приведения уровня тарифов на энергоносители «к уровню платежеспособности украинских граждан».

Об этом 15 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов эксперт по энергетике, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.

«Они сказать боятся… Никто из команды Зеленского четко не говорит: «Да, мы будем работать над тем, чтобы тарифы на энергоносители для населения были не рыночно-либеральными, а соответствовали платежеспособности украинских граждан»… Нужно изменить тарифную политику в энергетике вне зависимости от того, совпадает это с Третьим энергопакетом ЕС или не совпадает с Третьим энергопакетом. В первую очередь это должно совпадать с интересами украинских граждан. Зеленский должен выходить с этим», — считает Землянский.

Эксперт назвал политику коммунальных субсидий «прямым унижением», которому подверглись украинцы сразу после прихода постмайданной власти в 2014 году. Он выразил мнение, что президент Зеленский и его окружение не собираются «менять сегодняшнюю систему субсидий, формирование цен на газ, тарифы».

«Сразу после этого они по полной программе получили свое «достоинство» в виде субсидий… Субсидиальная схема коррупционная по сути, она так или иначе предполагает коррупционную ренту. Новая власть увидела в ней определенные перспективы и для себя… Пока получение прибыли «Нафтогазом» будет приоритетом государственной политики, новая команда ничего не сделает», — сказал Землянский.

Он также считает, что «украинцы могут бояться (роста цен на газ — ред.), поскольку правительство не сделает всё возможное», чтобы снизить тарифы на газ накануне нового отопительного сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что новое правительство увеличит на 1 млн количество домохозяйств, которые смогут получать субсидии на коммунальные услуги.

«Среди этого миллиона, думаю, в значительной степени будут пенсионеры, которым больше 70 лет, потому что это незащищенная категория», — сказал Герус.

Также чиновник заявил, что трудно «так просто» снижать тарифы.

«Но, понимая остроту этой проблемы, решать ее нужно как раз через увеличение доходов украинцев», — заявил Герус и добавил, что для этого нужен рост экономики, масштабные инвестиции, для чего важно верховенство права.

Напомним, по данным Госстата Украины, с 2019 года почти 3 млн семей получили субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.