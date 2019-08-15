Санкт-Петербург, , 17:22 — REGNUM

Немецкая компания Niedax намерена вложить около 600 млн рублей в строительство завода кабеленесущих систем в индустриальном парке «Федоровское» в Тосненском районе Ленинградской области.

Предприятие по выпуску кабельных лотков разместится на участке площадью 2,63 га и обеспечит работой 40 человек.

Комплексным сопровождением инвестиционного проекта займется «Агентство экономического развития Ленинградской области», сообщили 15 августа в областном правительстве.

У электротехнической компании Niedax — 15 заводов в восьми странах мира, собственные сбытовые компании в 30 странах мира, на ее предприятиях работает почти 2000 человек.

По словам президента Niedax Бруно Рейфельса, первую партию продукции на новом заводе в Ленобласти рассчитывают выпустить уже в конце 2020 года.

Напомним, 14 августа в индустриальном парке «Гринстейт» (Ломоносовский район Ленинградской области) заложили первый камень будущего завода по производству электротехнического оборудования компании «Хакель» — официального представителя чешского производителя электротехнической продукции Hakel.

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