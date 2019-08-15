Москва, 15 августа 2019, 17:24 — REGNUM
Зависимость России от импорта машин и оборудования для металлообработки достигла почти 90%, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 15 августа корреспонденту ИА REGNUM.
В то же время экономика таких масштабов, как российская, по словам Колганова, не может на 90% зависеть от импорта технологического оборудования. Как полагает экономист, должно быть его внутреннее производство и внутренний рынок, на котором это оборудование будет реализовываться. Пока же, как уточнил Колганов, от импорта машин и оборудования для металлообработки Россия зависит сильнее, чем в своё время зависела царская Россия.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эксперты Центра экономических исследований — Института экономики (CERGE-EI) выяснили, что из-за западных санкций Россия потеряла более 800 млрд рублей в ценах 2011 года. При этом уточняется, что рецессия началась бы и без введения данных санкций.
Читайте ранее в этом сюжете: Россия лишилась из-за санкций 800 млрд рублей — эксперты