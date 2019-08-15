Москва, , 17:24 — REGNUM

Зависимость России от импорта машин и оборудования для металлообработки достигла почти 90%, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 15 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Проводились оценки зависимости российской экономики от иностранных машин и оборудования, — рассказал экономист. — Для большинства российских отраслей эти величины колеблются от 60−80%. А в целом по металлообрабатывающему оборудованию эта зависимость достигает 90%. При таком уровне зависимости любые ограничения на ввоз оборудования достаточно больно ударяют по нашей экономике. Фактически если мы работаем в основном на импортном оборудовании, то мы зависим не только от покупок оборудования, но и от запасных частей. Соответственно любые санкции в этой области нарушают нормальную работу экономики».

В то же время экономика таких масштабов, как российская, по словам Колганова, не может на 90% зависеть от импорта технологического оборудования. Как полагает экономист, должно быть его внутреннее производство и внутренний рынок, на котором это оборудование будет реализовываться. Пока же, как уточнил Колганов, от импорта машин и оборудования для металлообработки Россия зависит сильнее, чем в своё время зависела царская Россия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эксперты Центра экономических исследований — Института экономики (CERGE-EI) выяснили, что из-за западных санкций Россия потеряла более 800 млрд рублей в ценах 2011 года. При этом уточняется, что рецессия началась бы и без введения данных санкций.

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