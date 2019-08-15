Воронеж, , 16:47 — REGNUM

Снос Воронежской атомной тепловой станции (ВАСТ), строительство которой было заморожено 30 лет назад, может обойтись в сумму до миллиарда рублей, при этом доход от продажи имущества составит около 200−250 млн рублей. Об этом журналистам сообщил директор филиала концерна «Дирекция строящейся ВАСТ» Анатолий Сачков.

По его словам, второе реакторное отделение станции разберут до конца текущего года. В апреле 2020 года планируется выбрать подрядчика для проведения демонтажа первого реактора и здания спецводоочистки. Цех химводоочистки, скорее всего сохранят, — его можно использовать под другие цели. В целом ВАСТ планируют разобрать до фундамента.

«Ориентировочная начальная цена контракта — 1 млрд руб., но в процессе торгов она может быть снижена в два-три раза», — цитирует Сачкова « Коммерсантъ-Черноземье ».

После демонтажа имущество планируется выставить на продажу единым лотом, филиал будет закрыт. При этом, по словам Сачкова, на работу филиала дирекции ВАСТ в год требуется 40 млн рублей.

Воронежская атомная станция теплоснабжения строилась на территории Воронежа (поселок Шилово) с 1983 по 1990 год. После проведения городского референдума работы были заморожены. Вопрос о возможности завершения строительства периодически обсуждался, однако в 2011 году проект был официально закрыт. Тогда же появлялись предложения по возможному использованию территории станции. Так, например, в 2013 году французский книгоиздатель, коллекционер Пьер Броше предложил превратить здание ВАСТ в крупный культурный проект — открыть там музей 21 века. Как сообщало ИА REGNUM, в июле этого года АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» разместило на сайте госзакупок объявление о проведении аукциона на выполнение работ по демонтажу ВАСТ.

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