Берлин, , 16:38 — REGNUM

«Тучи рецессии сгустились над немецкой экономикой — тревожный сигнал для европейского содружества, которое и так двигалось в сторону снижения темпов роста», — пишет сегодня, 15 августа, испанское издание La Vanguardia, напоминая, что ВВП экономического лидера континента снизился на 0,1% во втором триместре этого года, согласно данным, распространенным вчера Федеральным статистическим управлением (Destatis).

Цифры подтверждают, что развитие немецкой экономики резко затормозилось: экспорт серьезно снизился из-за торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем, политики протекционизма Трампа (мишенью которой стала, в частности, европейская автомобильная промышленность) и Брексита, новая дата которого, 31 октября, увеличивает общее чувство неопределенности из-за возможности «дикого» выхода Соединенного Королевства из ЕС.

В результате очевидного падения экспорта Федерация немецкой промышленности потребовала на прошлой неделе у государства увеличения трат. Однако во вторник канцлер Ангела Меркель заявила, что коалиционное правительство продолжит придерживаться принципа нулевого дефицита в государственном бюджете. А вчера заместитель ее пресс-секретаря подчеркнул, что правительство не видит необходимости в «новых мерах по стабилизации экономики».

Немецкое министерство экономики, оказавшись меж двух огней, попыталось по своему обыкновению предложить компромисс. Министр экономики — член христиано-демократической партии Петер Альтмайер — назвал плохой показатель ВВП «сигналом тревоги», но отметил, что рецессии можно избежать. «Мы находимся в фазе экономической слабости, но еще не в рецессии; мы сумеем избежать ее, если примем адекватные меры», — заявил он изданию Bild.