Вильнюс, , 16:33 — REGNUM

Президент Литвы Гитанас Науседа, который сегодня, 15 августа, продолжает свой официальный визит в Германию, провёл рабочую встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Кроме прочего, как подчёркивает пресс-служба президента Литвы, на встрече обсуждался вопрос Белорусской АЭС.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во время беседы внимание было уделено ситуации с энергетической безопасностью в Европе и связанным с этим вызовам. Президент Литвы напомнил главе Германии об угрозе для безопасности стран Европейского союза, исходящей от Белорусской АЭС, строительство которой осуществляется с нарушением стандартов охраны окружающей среды и ядерной безопасности», — подчёркивает канцелярия Науседы.

Ранее о приоритете максимальной безопасности БелАЭС Науседа заявил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, латвийский оператор распределительных сетей компания AST официально утвердила решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. Решение утверждено правительством Латвии — электроэнергию с Белорусской АЭС Латвия намерена покупать, когда станция будет запущена.