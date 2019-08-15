Белгород, 15 августа 2019, 16:32 — REGNUM
Научно-технологический центр, который займётся вопросами сбережения почв, откроют в Корочанском районе Белгородской области. Об этом написал губернатор Евгений Савченко на своей официальной странице в социальной сети 15 августа. Центр будет работать в воссозданном городе-крепости «Яблонов». Уже сформирован учёный совет организации, в который вошли авторитетные научные деятели, специалисты в сфере сельского хозяйства.
Город-крепость «Яблонов» начали возводить в августе 2017 года. Общая площадь застройки 1678 кв. м. На строительство ушло 1563 куб. м древесины, причём все брёвна ручной рубки. Комплекс станет местом проведения массовых культурных мероприятий и реконструкций боёв.