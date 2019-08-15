Белгород, , 16:32 — REGNUM

Научно-технологический центр, который займётся вопросами сбережения почв, откроют в Корочанском районе Белгородской области. Об этом написал губернатор Евгений Савченко на своей официальной странице в социальной сети 15 августа. Центр будет работать в воссозданном городе-крепости «Яблонов». Уже сформирован учёный совет организации, в который вошли авторитетные научные деятели, специалисты в сфере сельского хозяйства.

Скриншот с рекламного ролика Скриншот с рекламного ролика

«Благодарен каждому нашему партнёру за поддержку проекта. Поставил задачу широко тиражировать все наработки центра, проводить чтения, дискуссии, публиковать труды. Уверен, что этот опыт послужит развитию агропромышленного комплекса региона и сбережению нашего главного богатства — чернозёма», — написал глава региона.

Город-крепость «Яблонов» начали возводить в августе 2017 года. Общая площадь застройки 1678 кв. м. На строительство ушло 1563 куб. м древесины, причём все брёвна ручной рубки. Комплекс станет местом проведения массовых культурных мероприятий и реконструкций боёв.