Москва, , 16:28 — REGNUM

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте «Газпрома» и «Газпром нефти». Об этом говорится в распространённом 15 августа пресс-релизе агентства.

Рейтинги обоих компаний повышены с уровня «BBB-» до «BBB». Прогноз по рейтингам — «стабильный».

В комментарии агентства отмечается, что данное решение принято «вслед за аналогичным рейтинговым действием по суверенному рейтингу Российской Федерации». Рейтинг «Газпрома» ограничен рейтингом России, поскольку контролирующим акционером компании является государство, пояснили в Fitch.

Напомним, 9 августа агенство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «BBB-» до «BBB» со «стабильным» прогнозом.

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