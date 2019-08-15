Москва, , 16:19 — REGNUM

Правительство РФ намерено освободить доходы от продажи энергии на объектах микрогенерации от НДФЛ. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Речь идёт об объектах с выработкой до 15 кВт. Льготный период будет действовать до 1 января 2029 года.

Глава правительства пояснил, что норма будет регулировать деятельность небольших ветряных станций в частных домах или солнечных панелей, вырабатывающих энергию в большем количестве, чем это нужно их владельцу. Он отметил, что сейчас во многих странах пытаются развивать альтернативные виды энергии, и Россия здесь не исключение.