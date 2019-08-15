Москва, , 16:13 — REGNUM

Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении. Такие данные приводит 15 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В июле, согласно данным ведомства, показатель сократился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении вырос на 2,8%.

Отмечается, что основными драйверами роста промпроизводства в минувшем месяце стали сырьевой и обрабатывающий секторы производства. Так, добыча полезных ископаемых выросла на 3% в годовом выражении, в обрабатывающих производствах отмечен рост на 2,8%.

Рост в сырьевом секторе обусловлен главным образом увеличением на 16,7% объёмов сервисных услуг в геологоразведке, бурении, ремонтных и прочих услуг, а также ростом на 15,5% объёмов добычи нерудных полезных ископаемых, сообщает Росстат.