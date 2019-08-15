Оренбург, , 15:56 — REGNUM

В Оренбургской области в настоящий момент происходит запуск масштабной системной программы развития экономики нового технологического поколения — цифровой экономики. Об этом заявил и.о. первого вице-губернатора — первого заместителя председателя Правительства области Сергей Балыкин, отметив, что одной из приоритетных задач является поддержка и развитие IT-отрасли на территории области в целом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Стоит отметить, что в регионе создана комиссия по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Оренбургской области. Сегодня, 15 августа, состоялось первое заседание.

«Оренбургская область активно включается в реализацию национальной программы «Цифровая экономика». Помимо технологий, нам, прежде всего, необходимы квалифицированные кадры. Этот вопрос должна решить реализация регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», — сказал Балыкин.

И.о. директора департамента информационных технологий Оренбургской области Денис Толпейкин сделал акцент на то, что главное для региона — включиться во все мероприятия федеральных проектов «Цифровой экономики», принять участие во всех механизмах получения федерального финансирования на мероприятия.