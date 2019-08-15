Москва, , 15:56 — REGNUM

На нефтяные котировки продолжают оказывать давление антирисковые настроения на финансовых рынках. Они связаны со многими негативными факторами, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Перспективы замедления роста в Китае и в мировой экономике из-за «торговых войн», протесты в Гонконге, кризис в Аргентине, предстоящие сложности в Европе из-за Brexit и пр.», — считает эксперт.

Проявления такого негатива в статистике производства и инвестиций в КНР, а также в снижении цен краткосрочных гособлигаций США, в последние два дня уже привели к падению котировок нефти Brent c $61,30 за баррель ниже $58. На движение цен может повлиять выходящий 16 августа ежемесячный отчёт ОПЕК о производстве, спросе, предложении нефти в мире.

«Кроме того, в конце недели традиционно закрывают позиции на выходные крупные игроки рынка. Соответственно, на остаток недели вряд ли можно ожидать существенные движения котировок, поскольку основные текущие факторы во многом уже учтены в них.

Наиболее вероятный диапазон движения цен на 15−16 августа составляет $57,20−59,10 за баррель нефти марки Brent», — предполагает Удилов.

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