Ташкент, , 15:55 — REGNUM

Самаркандский автозавод планирует поставить 800 автобусов «Исузу» для нефтегазовой отрасли Туркмении. Об этом заявил директор дилерской компании, представляющей интересы узбекистанского автопрома, Фахриддин Бакиев, сообщает 15 августа издание «Новости Узбекистана».

По его словам, договоренность достигнута в рамках первого Каспийского экономического форума, который прошел в туристическое зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспийского моря. Автобусы планируется использовать для перевозки работников нефтегазовой отрасли.

Напомним, 11−12 августа в Туркмении прошел первый Каспийский экономический форум, в котором приняли участие представители правительств пяти прикаспийских государств. На форум также приехали предприниматели из Узбекистана и других стран.