Ростов-на-Дону, 15 августа 2019, 15:45 — REGNUM
Обанкротившуюся в 2019 году компанию «Белая птица — Ростов» можно реанимировать. Перезапуск производства на предприятии оценивается в 1−1,5 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.
Напомним, что ООО «Белая птица — Ростов» Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом.
Белгородский холдинг «Белая птица» запустил производство куриного мяса на Дону в 2014 году на производственных мощностях обанкротившейся группы компаний «Оптифуд». В 2018 года из-за вспышки птичьего гриппа предприятие остановило работу. Под сокращение попало более 1,3 тыс. работников.