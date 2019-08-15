Нур-Султан, , 15:42 — REGNUM

Активизацию сотрудничества между администрациями Бишкека и Нур-Султана обсудили посол Киргизии в Казахстане Жээнбек Кулубаев и аким (мэр) Нур-Сультана Алтай Кульгинов. Об этом 15 августа сообщили в МИД Киргизии.

Дипломат предложил организовать взаимные визиты делегаций экспертов и руководителей для обмена опытом. Собеседники также обсудили установку памятников в Нур-Султане герою киргизского эпоса Манасу и писателю Чингизу Айтматову. Кульгинов, в свою очередь, выразил заинтересованность в усилении сотрудничества между администрациями Нур-Султана и Бишкека.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря 2018 года в Москве открыли памятник советскому писателю Чингизу Айтматову. Открытие было приурочено к 90-летию писателя. В торжественной церемонии открытия принял участие президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

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