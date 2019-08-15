Буэнос-Айрес, , 15:39 — REGNUM

«Меры в поддержку экономики, объявленные в минувшую среду аргентинским президентом Маурисио Макри, предполагают финансовые затраты в как минимум 40 млрд песо (почти 656 млн долларов) для государственного бюджета, — пишет испанское издание El Pais. — Глава государства пообещал, что сверхурочные расходы не повредят режиму строгой экономии, согласованному с Международным валютным фондом (МВФ), хотя в плане не уточняется, откуда возьмутся деньги, необходимые для его финансирования».

В Каса Росада надеются по крайней мере на то, что аргентинцы направят дополнительно полученные песо на увеличение потребления, парализованного высоким уровнем инфляции и спадом активности. В первом триместре 2019 года покупки аргентинских домохозяйств сократились на 10,5% по сравнению с предыдущим годом. Это самый серьезный спад со времен глобального кризиса больше десятилетия назад.

План властей охватывает как штатных, так и заштатных работников, безработных и пенсионеров. Первые и последние получат выгоду благодаря повышению на 20% уровня доходов. Кроме того, к ним вернутся выплаты, которые они делали в бюджет в течение года. По официальным расчетам, около 2 млн человек смогут прибавить 2 тысячи песо (32 доллара) к своему ежемесячному доходу. Больше денег будет тратиться на студентов, госслужащих и военных. Экономическую помощь также получат малые и средние предприятия — главные «поставщики» рабочих мест, больше других затронутые сокращением продаж. Для них уменьшат налоговое бремя.