Вильнюс, , 15:35 — REGNUM

Экс-премьер Литвы, действующий депутат Европарламента Андрюс Кубилюс огорчён заявлением президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что надеется остановить проект БелАЭС экономическими инструментами «наивно», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 августа.

«Такие слова вызывают естественное беспокойство, что потом могут зазвучать и призывы отказаться от таких инструментов экономической борьбы», — написал Кубилюс на своей странице в социальной сети Facebook. «С 2015 года было ясно, что единственный реальный инструмент борьбы в наших руках — это не пускать импорт и транзит электричества с Островца. Это предусмотрено и в принятых законах», — заявил Кубилюс, подчеркнув, что «законы должны исполнять все, даже президенты». «Так что сегодня власти Литвы должны ответить только на один вопрос: как будет реализован закон, даже в том случае, если латыши реализуют свои цели», — добавил он.

«Мы ждём варианты ответа от нашей власти. Было бы хорошо, чтобы он был ясным и не двусмысленным, поскольку за всем тем, что происходит сегодня, скрывается один стратегический вопрос — вырвемся ли мы из российской/советской электросистемы, или останемся её частью на долгие десятилетия. Кремль ради этого и строил Островец, чтобы достигнуть этой цели», — считает политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, латвийский оператор распределительных сетей, компания AST официально утвердила решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. Решение утверждено правительством Латвии — электроэнергию с Белорусской АЭС Латвия намерена покупать, когда станция будет запущена. После этого решения президент Литвы Гитанас Науседа выразил сожаление, но посчитал, что экономическими способами остановить проект БелАЭС «наивно», а «поезд далеко ушёл». «Останавливать надо было в 2011—2012 году, когда мы ещё подписывали с Белоруссией коммуникаты о сотрудничестве в атомной энергетике», — сказал Науседа. В эти года премьером Литвы как раз был Андрюс Кубилюс.