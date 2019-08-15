Москва, 15 августа 2019, 15:35 — REGNUM
В России утверждена стратегия развития экспорта услуг до 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.
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Главная цель — создать предпосылки для повышения конкурентоспособности российских услуг на мировых рынках.
Задача стратегии — создать условия по обеспечению высоких темпов роста экспорта услуг для достижения к 2025 году его объёма в $100 млрд в год.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года Минэкономразвития РФ представило программу развития внешнеэкономической деятельности России.
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