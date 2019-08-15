Москва, , 15:35 — REGNUM

В России утверждена стратегия развития экспорта услуг до 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

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Главная цель — создать предпосылки для повышения конкурентоспособности российских услуг на мировых рынках.

Задача стратегии — создать условия по обеспечению высоких темпов роста экспорта услуг для достижения к 2025 году его объёма в $100 млрд в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года Минэкономразвития РФ представило программу развития внешнеэкономической деятельности России.

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