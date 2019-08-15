Тверь, , 15:34 — REGNUM

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко поддержал предложение губернатора Тверской области Игоря Рудени о выделении дополнительных средств на реконструкцию в Тверской области очистных сооружений и объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации региональных проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода» национального проекта «Экология». Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, говорилось 15 августа на встрече Виталия Мутко и Игоря Рудени в правительстве РФ.

На встрече Виталия Мутко и Игоря Рудени в правительстве РФ Пресс-служба правительства Тверской области

На встрече обсуждались вопросы реализации на территории Тверской области проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода», повышения эффективности работы системы жилищно-коммунального хозяйства в Верхневолжье. Помимо реконструкции очистных сооружений в регионе, обсуждался также вопрос реконструкции канализационных очистных сооружений в городах Верхневолжья. Ещё одной темой встречи стали вопросы комплексного подхода к повышению эффективности газификации региона, модернизации систем теплоснабжения в муниципалитетах Тверской области.

Игорь Руденя пригласил Мутко посетить Тверскую область и побывать на объектах, строящихся в рамках нацпроектов. Зампред правительства России предложение принял.

Отметим, что в национальным проектом «Экология» до 2024 года поставлена задача снизить объём сбрасываемых загрязнённых сточных вод в бассейн реки Волги в 2,5 раза. В рамках проекта 99% жителей городов должны получать качественную питьевую воду из централизованных систем водоснабжения. В регионе в ближайшие шесть лет запланирована комплексная модернизация очистных сооружений и систем водоснабжения. В проекте «Оздоровление Волги» участвуют 14 муниципальных образований Тверской области, на мероприятия проекта в 2019—2024 годах заложено 3,2 млрд рублей, в том числе более 2,3 млрд рублей из федерального бюджета. Запланировано строительство и реконструкция 25 очистных сооружений и систем водоотведения. В проекте «Чистая вода» участвуют 12 тверских муниципалитетов Верхневолжья, предусмотрено строительство и реконструкция 12 объектов системы водоснабжения. До 2024 года планируется направить свыше 2,9 млрд рублей, в том числе более 2,4 млрд рублей из федеральной казны.