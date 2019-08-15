Чебоксары, , 15:33 — REGNUM

В Аликовском районе Чувашии планируют отреставрировать старое здание школы имени Ивана Яковлева — выдающегося чувашского просветителя. Школа построена 147 лет назад и является объектом культурного наследия. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на документ.

Электронный аукцион проводит администрация Аликовского района. Речь идёт о разработке научно-проектной документации для реставрации объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения «Здание старой школы им. И.Я. Яковлева, 1872 г». Школа расположена в селе Аликово.

Начальная цена контракта составляет 1 382 810 рублей. Данные средства предусмотрены в муниципальном бюджете района.

Работы планируется проводить в два этапа. Первый этап предполагает проведение предварительных работ, комплексные научные исследования, разработку конструктивных и объёмно-планировочных решений, оценку состояния инженерной инфраструктуры, разработку проекта организации капитального ремонта и перечня мероприятий по охране окружающей среды, ряд других работ с последующим составлением сметы. На втором этапе должна быть разработана рабочая проектно-сметная документация с проведением государственной экспертизы сметной документации.

Отметим, что здание передано в пользование МБУК «Районный литературно-краеведческий музей Аликовского района». Реставрация будет проводиться в рамках подготовки и празднования 100-летия со дня образования Чувашской автономной области, которое будет отмечаться в 2020 году.

Иван Яковлев, назначенный инспектором чувашских школ Казанского учебного округа в 1875 году, в ходе инспекции подведомственных школ, обнаружил, что в Аликовской области школьное здание было очень маленьким, приусадебный участок — ничтожным. Тогда он добился строительства нового здания школы, которое появилось в 1898 году. Будучи окружным инспектором чувашских школ, Яковлев часто приезжал в Аликовскую школу, присутствовал на выпускных экзаменах, давал дельные советы. В Аликово вместе с Яковлевым приезжал также отец Владимира Ленина — Илья Ульянов.