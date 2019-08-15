Вильнюс, , 15:30 — REGNUM

Экс-депутат Европарламента от Литвы, экс-министр защиты окружающей среды Валентинас Мазуронис сегодня, 15 августа, прокомментировал решение Латвии покупать электроэнергию с Белорусской АЭС. По его мнению, в развитии такой ситуации Литва может винить только сама себя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Кто-то может прямо и открыто сказать, что «король голый»? Истерия партии консерваторов об Островецкой АЭС была всего лишь попыткой спрятать преступную недееспособность правительства Андрюса Кубилюса. (…) Давно было понятно, что из-за вины нас самих (досрочное закрытие Висагинаса, неспособность построить свой новый блок и «не видение» строительства Островца) мы отдали инициативу в руки белорусов и русских. Мы можем винить только себя и свою бывшую беззубую власть. Сейчас в попытках спасти свой уже хорошо запачканный мундир, мы дальше совершаем шаги, которые невыгодны Литве. Мы и дальше портим отношения с Белоруссией (Латвия их улучшает), мы и дальше не видим реальной ситуации, хотя никто, даже из наших самых больших союзников не поддерживает и не будет поддерживать нашу позицию. Может стоит спуститься на землю, понять реальность и совершать действия, которые ещё можно совершать (требовать максимальной безопасности Островецкой электростанции). Давайте не играть в чужие партии в покер, которые в сегодняшней ситуации вредны Литве», — написал Мазуронис на своей странице в социальной сети Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, латвийский оператор распределительных сетей, компания AST официально утвердила решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. Решение утверждено правительством Латвии — электроэнергию с Белорусской АЭС Латвия намерена покупать, когда станция будет запущена.