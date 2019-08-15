Москва, , 15:23 — REGNUM

Россия сможет через шесть лет поставлять услуг на международные рынки на 100 млрд долларов, заявил 15 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Он сообщил, что подписал стратегию развития экспорта услуг до 2025 года.

«Перспективный рынок, на котором Россия пока представлена недостаточно, но через шесть лет объём экспорта может достичь 100 миллиардов долларов», — сказал Медведев.

По словам главы правительства, в стратегии расставлены приоритеты и направления, по которым нужно идти.