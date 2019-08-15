Минск, , 15:17 — REGNUM

Власти Белоруссии утвердили повышение тарифов на транспортировку нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию республики, сообщает пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Таким образом, с 1 сентября 2019 года тарифы вырастут на 3,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле «Белнефтехим» сообщил о кратном превышении хлорорганических соединений в российской нефти, поступившей из России по нефтепроводу «Дружба». В результате были приостановлены поставки нефти по «Дружбе» в ряд стран, в том числе в Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию и Германию.

Ранее Россия и Белоруссия договорились повысить тарифы на 3,7% на транспортировку нефти через территорию республики с 1 сентября.

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