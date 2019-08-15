Москва, , 15:16 — REGNUM

Россия может нарастить поставки зерна за рубеж, заявил 15 августа премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.

Он сообщил, что подписал стратегию развития зернового комплекса до 2035 года.

«Это важный документ, поскольку зерно — один из ключевых товаров в структуре нашего экспорта», — сказал Медведев.

Он напомнил, что по итогам 2018 года Россия входит в тройку крупнейших экспортёров зерна, а также отметил, что у страны «есть все возможности, чтобы наращивать поставки за рубеж». По словам премьер-министра, нужно это делать без ущерба продовольственной безопасности страны.